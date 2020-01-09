رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إدارة ترامب لم تجعل بلادنا أكثر أمنا بقتل سليماني

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لم تجعل البلاد أكثر أمنا بقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

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وقالت بيلوسي، في مؤتمر صحفي أسبوعي عقدته اليوم الخميس: "لا أعتقد أن هم جعلوا بلادنا أكثر أمنا من وجهة نظر المجال العام بفعلهم ذلك".

تصريحات بيلوسي تأتي قبل ساعات معدودة من تصويت مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي، والذي يهدف إلى منع ترامب من شن حرب على إيران دون موافقة الكونغرس.

وأعد الديمقراطيون في مجلس النواب مشروع القانون بعد تصعيد خطير للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي انتقدوا بشدة إجراءات ترامب في هذا المجال خاصة الأمر بقتل سليماني، بينما شددت بيلوسي، على ضرورة وقف سيد البيت الأبيض الممارسات الاستفزازية تجاه الجمهورية الإسلامية.

وجرى هذا التحرك على خلفية تنفيذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق، ردا على العملية التي شنتها الولايات المتحدة، يوم 3 يناير الجاري، قرب مطار بغداد وأسفرت عن مقتل سليماني، قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

المصدر: وكالات