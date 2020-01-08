موقع المرشد الأعلى الإيراني ينشر صورة ساخرة لترامب

نشر موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد رسمت على وجهه فيها آثار "صفعة" قوية، علّمت على وجهه.

وأشار الموقع إلى أن الصورة تطبيق لكلمة المرشد عقب الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدتي القوات الأمريكية في العراق الأربعاء، حيث قال إن "أمريكا الكاذبة والظالمة تسعى لتقديم سليماني على أنه إرهابي، لكن شعبنا وجه لها صفعة قوية"، مشددا على ضرورة أن ينتهي الوجود الأمريكي في المنطقة.

وأضاف خامنئي، أن "أمريكا جلبت معها الحرب والخلاف والفتن والدمار إلى المنطقة، وأن دول المنطقة وحكوماتها المنتخبة وشعوبها ترفض الوجود الأمريكي".

وتابع: "وجهنا صفعة قوية للأمريكيين فجر اليوم، لكن الانتقام لسليماني قضية أخرى، العمل العسكري لا يكفي وينبغي إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة".

وشدد خامنئي على أنه ينبغي على الإيرانيين أن يكونوا أقوياء على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية كي لا يتمكن العدو من توجيه الضربات لهم.

المصدر: وكالات