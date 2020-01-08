إيران تهاجم الناتو بعد "تبريره" اغتيال سليماني

دانت إيران ما اعتبرته تبريرا من الناتو لاغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، متهمة الجانب الأمريكي بنشر الحروب والدمار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن إيران "تدين بشدة التصريحات الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، التي برر فيها اغتيال الولايات المتحدة سليماني".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة لم يتسبب النظام الأمريكي الإرهابي سوى في الدمار والحرب وانعدام الأمن لشعوب المنطقة والعالم".

واعتبر موسوي أن "تبرير العمل الإرهابي الأمريكي الجبان من قبل أكبر شخصية في حلف الناتو أمام نظرة العالم المندهشة والقلقة من اغتيال مسؤول عسكري إيراني كبير كسليماني يزور العراق بدعوة من حكومته الشرعية، يعد سخرية من الرأي العام العالمي".

وعبر عن أسف بلاده "لأن الناتو أصبح أداة لتبرير تصرفات الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين في تحقيق أهدافهم السياسية الضارة في المنطقة".

وتابع: "ترى إيران أن الأمن سيعود إلى المنطقة بمجرد إنهاء الأنشطة الإرهابية للقوات الأجنبية فيها، والتي يعمل بعضها في إطار حلف الناتو، وعند تسليم الأمن الإقليمي لحكومات المنطقة نفسها".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في وقت سابق من اليوم عبر "تويتر": "أدين الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، وأدعو إيران إلى الامتناع عن ارتكاب مزيد من العنف".

المصدر: وكالات