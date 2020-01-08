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تدشين مشروع السيل التركي في إسطنبول بمشاركة بوتين وأردوغان

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دشّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا، اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

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وأفاد بوتين أثناء مراسم التدشين بأن "التعاون بين تركيا وروسيا يزداد في جميع المجالات رغم التوترات ومحاولات البعض إعاقته"، مضيفا أن "خط السيل التركي ليس فقط من أجل تركيا وروسيا، بل لكل القارة الأوروبية".

من جهته أكد أردوغان أن "السيل التركي الذي بذلنا جهودا كبيرة مع أصدقائنا الروس من أجله، يعد مشروعا تاريخيا فيما يخص العلاقات الثنائية وخارطة الطاقة".

وأضاف "هدفنا المشترك جعل تركيا مركزا عالميا للطاقة ولا نرغب في التسبب بأي توتر في العالم".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "15.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أصل 31.5 مليار ستصل إلى تركيا مباشرة بفضل "السيل التركي" دون أي بلد وسيط".

كما شدد أنه "لا مجال لتمرير أي مشروع في شرق المتوسط يستبعد تركيا".

المصدر: RT

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