مخالفات قانونية تنقذ شخصا من الموت بحادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران!

أفادت شرطة مدينة سوادكوه شمال إيران، بأن قوات الأمن احتجزت سيارة بسبب تجاوز قائدها السرعة المحددة بالقرب من بلدة زيراب، ليتبين فيما بعد أن احتجازه أنقذ حياته من موت محتوم.

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وقال رئيس شرطة المرور في المدينة، إنه وبعد توقيف السائق وإجراء التحقيق معه تبين أن سجل السيارة مليء بمخالفات مالية كبيرة لم يتم دفعها فقامت باحتجازها.

وأضاف أن صاحب السيارة الذي كان يقودها من مدينة كلستان شمال شرق إيران نحو العاصمة الإيرانية، كان يقود بسرعة متهورة خشية تأخره عن موعد طائرته المتوجهة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ما دفع الشرطة إلى إيقاف سيارته وعدم تمكنه من الوصول إلى طهران عند الموعد المقرر لإقلاع الطائرة.

وأشار رئيس الشرطة إلى أن صاحب السيارة انزعج وحزن بشدة لعدم تمكنه من بلوغ رحلته إلى كييف، لكن وبعد أن علم بأن الطائرة التي كان سيستقلها سقطت وقتل كل من كان على متنها، ابتهج واتصل بالشرطة وشكرها على ما وصفه بإنقاذ حياته من موت محقق.

وتحطمت اليوم الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران، طائرة ركاب أوكرانية كانت تقوم برحلة من طهران إلى كييف، وعلى متنها 180 شخصا، قتلوا جميعا.

المصدر: RT