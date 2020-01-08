 
مباشر
عاجل
الدفاع الكويتية: تلقينا خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام

إيران ترفض تسليم صندوق الطائرة الأوكرانية الأسود لشركة بوينغ

أخبار العالم

إيران ترفض تسليم صندوق الطائرة الأوكرانية الأسود لشركة بوينغ
Reuters AS
ضحايا تحطم الطائرة الأوكراينة في إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n17n

قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت على أراضيها في وقت سابق اليوم إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.

إقرأ المزيد
زيلينسكي يدعو للامتناع عن
زيلينسكي يدعو للامتناع عن "المضاربة" بأسباب تحطم الطائرة الأوكرانية

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء عن رئيس الهيئة، علي عابد زادة، قوله إنه لم يتحدد بعد الدولة التي سترسل إليها إيران الصندوق حتى يتم تحليل بياناته.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم العثور على الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشيرة إلى أنه تم تسليمهما للشرطة.

وتحطمت في العاصمة الإيرانية طهران، طائرة ركاب أوكرانية كانت تقوم برحلة من طهران إلى كييف، وعلى متنها 180 شخصا، قتلوا جميعا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول في إيران يحاكي محاولة لاغتيال ترامب