زيلينسكي يدعو للامتناع عن "المضاربة" بأسباب تحطم الطائرة الأوكرانية

حث رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، الجميع على الامتناع عن طرح مختلف التكهنات و"الخيارات التي لم يتم التحقق منها"، حول الوضع المتعلق بتحطم طائرة الركاب الأوكرانية في طهران اليوم.

وكتب زيلينسكي على قناته في "تيليغرام": "أرجو الجميع الامتناع عن المضاربة، وعدم طرح تكهنات وتقديم طروحات غير مثبتة، وانتظار صدور التقارير الرسمية".

في وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني، أن حريقا في محرك طائرة البوينغ الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها.

من جهتها، أعلنت السفارة الأوكرانية في طهران، أن سقوط الطائرة سببه عطل فني في المحرك، مستبعدة فرضية تعرضها لعمل إرهابي.

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وتحطمت في العاصمة الإيرانية طهران، طائرة ركاب أوكرانية كانت تقوم برحلة من طهران إلى كييف، وعلى متنها 180 شخصا، قتلوا جميعا.

المصدر: تاس