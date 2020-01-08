التلفزيون الإيراني: حريق في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها

أعلن التلفزيون الإيراني، الأربعاء، أن حريقا في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها.

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وقال رئيس إدارة الطوارئ في إيران بیر حسین کولیوند، إن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية، "فني بشكل محض"، مؤكدا أنه "ليس هناك أي احتمال لوجود سبب غير ذلك".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن ممثل المطار الرسمي تأكيده أن "احتراق المحرك" هو السبب وراء تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في طهران.

يأتي ذلك، ردا على تقارير نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، زعمت فيها أن الطائرة الأوكرانية تعرضت لانفجار قوي جراء أحد الصواريخ الإيرانية، كما ادعت أن الحادث وقع بعد إطلاق طهران لعدة صواريخ باليستية استهدفت بهما قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وأعلنت مؤسسة الطيران الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء، أن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.

وأضاف البيان أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا، بينهم 70 رجلا و81 امرأة و15 طفلا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن مصرع جميع الركاب جراء تحطم الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

من جهتها، أعلنت السفارة الأوكرانية في طهران أن سقوط الطائرة سببه عطل فني في المحرك، مستبعدة فرضية تعرضها لعمل إرهابي.

المصدر: RT