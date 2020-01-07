عراقجي: الأمن في الخليج إما للجميع أو ليس لأحد

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن الأمن في منطقة الخليج لا يتجزأ، وهو "إما للجميع أو ليس لأحد".

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وقال عراقجي وفي كلمته في منتدى "حوار طهران"، إنه "ومنذ تواجد الأمريكيين في المنطقة وقعت على الأقل 3 حروب رسمية.. لا توجد أي هيكلية شاملة في الخليج تغطي جميع الدول إذ أن مجلس التعاون لدول الخليج لا يشكل هيكلية شاملة وليست إيران عضوا فيه ولا يمكننا الوصول إلى ترتيبات أمنية مشتركة عن طريقه".

وأشار إلى أن الأجانب لا يمكنهم توفير أمن المنطقة، وأن "الأمن في المنطقة لا يتجزأ، فإما أن يكون للجميع أو ليس لأحد.. ينبغي علينا أن نسعى للأمن الجماعي".

وتابع: "نحن بحاجة إلى إطار أمني مشترك من دون قوات أجنبية ودون أن تسعى القوات الأجنبية لاختلاق الذرائع لتبرير تواجدها في المنطقة"، مضيفا، أن مشروع "هرمز" للسلام يمكنه أن يشكل إطارا للتعاون".

وقال عراقجي، حول الخطوة الخامسة والأخيرة في خفض التزامات الاتفاق النووي من قبل إيران، إن "البروتوكول الإضافي لا يزال ساريا من قبلنا، ولكن سوف لن تكون هناك أي قيود في البرنامج النووي، ونحن نعتقد أن التوازن قد عاد للاتفاق".

وشدد المسؤول الإيراني على أن حكومة بلاده مستعدة للعودة إلى التزاماتها، شريطة إلغاء الحظر وأن تنتفع إيران من مصالح الاتفاق النووي.

المصدر: فارس نيوز