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عراقجي: إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية إلى أن تحقق أهدافها من الاتفاق النووي

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عراقجي: إيران ستواصل تقليص التزاماتها النووية إلى أن تحقق أهدافها من الاتفاق النووي
Reuters
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قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد اجتماع في لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية حتى تحقق أهدافها من الاتفاق النووي.

وأضاف عراقجي في حديث للتلفزيون الإيراني: " الأوروبيون لم يطرحوا بعد سبل حل الخلاف بشكل رسمي وحديثهم عن تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي مجرد دعاية".

وأضاف: "تبقى نحو شهر حتى موعد الخطوة الخامسة، والظروف السياسية التي تسبق موعدها تحدد طبيعة الخطوة". 

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وفي وقت سابق، قال عراقجي إن طهران ستعود إلى الالتزام بالتعهدات المدرجة في الاتفاق النووي في حال تم إلغاء العقوبات وحصول إيران على مزايا الاتفاق.

المصدر: وكالات

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