قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن طهران ستعود إلى الالتزام بالتعهدات المدرجة في الاتفاق النووي في حال إلغاء العقوبات وحصول إيران على مزاياه.

وأضاف عباس عراقجي: "لا نسعى وراء الانسحاب من الاتفاق النووي، وإنما قررنا خفض التزاماتنا بعد مرور عام على صبرنا والتأكد من عدم تنفيذ التعهدات من جانب الدول الأوروبية".

إقرأ المزيد

وفي لقائه اليوم الثلاثاء، بطوكيو مع وزير خارجية اليابان، توشي ميتسوموتغي، صرح بأن "منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف حساسة، ما يستدعي التعاون من أجل تخفيض التوترات فيها أكثر من أي وقت مضى".

من جهته، أفاد وزير الخارجية الياباني بأن طوكيو "قلقة جراء الظروف الراهنة في الشرق الأوسط"، مشددا على أنه ينبغي بذل جهود دبلوماسية بهدف خفض التوترات هناك.

وفيما جدد موقف طوكيو المساند للاتفاق النووي، دعا ميتسوموتغي خلال اللقاء مع عراقجي، الأطراف كافة إلى ضبط النفس للحد من اتساع دائرة التوترات الإقليمية.

هذا واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية، ومنها الوضع في الخليج والشرق الأوسط وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران وطوكيو.

المصدر: إرنا