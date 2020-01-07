إيران تدرج البنتاغون على لائحتها للإرهاب على خلفية اغتيال سليماني

صوت البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على وضع البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، على لائحة الإرهاب.

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ووضع البرلمان الإيراني عبر التصويت، البنتاغون وجميع المؤسسات والقادة الذين لعبوا دورا في اغتيال سليماني على لائحة الإرهاب الإيرانية، كما صوت البرلمان على تعديل قانون إجراءات الرد على جرائم الولايات المتحدة، الذي سبق أن صوت عليه بعد وضع واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب قبل أشهر.

كذلك، صوت البرلمان الإيراني على قانون يلزم الحكومة بدعم فيلق القدس بمبلغ 200 مليون دولار.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرج في أبريل الماضي، الحرس الثوري الإيراني على لائحته للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى من نوعها في إدراج كيان حكومي أجنبي على لائحة الإرهاب.

المصدر: RT