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إسبر لا يستبعد استهداف مواقع ثقافية إيرانية: هذه هي قوانين الصراع المسلح

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إسبر لا يستبعد استهداف مواقع ثقافية إيرانية: هذه هي قوانين الصراع المسلح
Reuters Tom Brenner
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اعتبر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الجيش الأمريكي لن ينتهك قوانين الصراع المسلح باستهدافه مواقع ثقافية إيرانية، وذلك بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بضربها.

وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا لاستهداف المواقع الثقافية، قال إسبر للصحفيين "سنتبع قوانين الصراع المسلح".

وعندما سئل عما إذا كان هذا يعني أنه لن يستهدف هذه المواقع لأن ذلك يعد جريمة حرب، أجاب إسبر "هذه هي قوانين الصراع المسلح".

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وكان ترامب قد هدد السبت بضرب 52 موقعا إيرانيا بعضها "على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية، في حال شنت طهران هجوما على المصالح الأمريكية انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وجدد ترامب هذا التهديد الأحد، وحاول تبرير موقفه متسائلا "مسموح لهم بقتل شعبنا.. وتفجير مواطنينا. وليس مسموحا لنا لمس مواقعهم الثقافية؟".

ووصف المسؤولون الإيرانيون هذا التهديد بأنه يرقى إلى جريمة حرب.

المصدر: "رويترز"

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