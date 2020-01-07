ظريف: أمريكا فرضت على نفسها ظروفا ستطالها عاجلا أم آجلا وحان الوقت لخروج قواتها من المنطقة

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة فرضت بسياساتها الخاطئة ظروفا ستضر بها عاجلا أم آجلا، منوها بأنه قد حان الوقت لخروج قواتها من المنطقة.

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وقال ظريف الثلاثاء، في كلمة قبيل دفن جثمان قاسم سليماني في طهران، إن "اغتيال سليماني مقامرة أمريكية كبيرة، والغارة الأمريكية التي استهدفته والمهندس لم تكن انتهاكا للسيادة العراقية فحسب، بل استهدافا لأحد أركان الأمن في المنطقة".

واتهم الوزير ترامب وبومبيو بقلة الأدب، مشيرا إلى أنه لا يستغرب استهداف واشنطن لأكبر جنرال صانع للسلام في المنطقة.

وأكد ظريف أن حسابات واشنطن الخاطئة هي التي أدت إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، منوها بضرورة الحوار والتفاهم المشترك بين دول المنطقة لإعادة الأمن إليها.

وقال ظريف: "خطأ الحسابات لا ينحصر بالولايات المتحدة بل يمتد إلى بعض حلفائها في المنطقة والعالم، فما يحدث في العراق وفلسطين وليبيا وغيرها ناجم عن السياسات الأمريكية المدمرة".

وهدد الولايات المتحدة بأنها ستتلقى الرد على حماقتها في الوقت المناسب بعد سلوكها الطريق الذي اختارته أمريكا لنفسها وللمنطقة، طريق الحرب وسفك الدماء، مؤكدا أن خروج القوات الأمريكية من المنطقة بات مؤكدا واغتيال سليماني وضع الأساس لذلك.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن التطورات في المنطقة وغياب الحوار يدلان على أن الشرق الأوسط لا يتجه نحو الأفضل.

المصدر: RT