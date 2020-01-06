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ترامب يتعهد: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا

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ترامب يتعهد: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا.

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين قال فيها: "إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا".

وجاءت تغريدة الرئيس الأمريكي ردا على إعلان إيران يوم الأحد تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.

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وأشارت الحكومة الإيرانية في بيانها إن "الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي".

وشددت على أنه من اليوم فصاعدا لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقا لحاجة البلاد الفنية، مؤكدة أن إيران ستواصل التعاون كما في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت في بيانها أيضا إلى أن السلطات الإيرانية مستعدة للعودة إلى تطبيق جميع التزاماتها بالاتفاق النووي في حال رفع العقوبات الأمريكية، وأنه تم إبلاغ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ الخطوة الخامسة بالتنسيق مع رئيس البلاد.

المصدر: RT + وكالات

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