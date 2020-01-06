أردوغان وميركل يبحثان هاتفيا المستجدات في ليبيا وسوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ملفي ليبيا وسوريا، في إطار التحضيرات لعقد اجتماع قمة للأطراف المعنية بالشأن الليبي في برلين.

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وأوضح بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الزعيمين أجريا مباحثاتهما في اتصال هاتفي.

وأضاف البيان أن أردوغان وميركل ناقشا المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها ملفا ليبيا وسوريا، إضافة إلى العلاقات الثنائية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد صرح في وقت سابق، بأن أردوغان وميركل اتفقا على إجراء مباحثات هاتفية، بناء على طلب الأخيرة، لمناقشة الشأن الليبي.

ولفت قالن إلى استمرار التحضيرات لعقد اجتماع قمة للأطراف المعنية بالشأن الليبي في برلين، في النصف الثاني من يناير الجاري، وذلك في إطار مساعي الأمم المتحدة لإعادة إحياء المسار السياسي، ووقف إطلاق النار في ليبيا.

المصدر: وكالات