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أردوغان وميركل يبحثان تطورات الأوضاع شمال شرق سوريا  

أخبار العالم العربي

أردوغان وميركل يبحثان تطورات الأوضاع شمال شرق سوريا  
Reuters FABRIZIO BENSCH
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل
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بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في شمال شرق سوريا.

وأفادت الرئاسة التركية، في بيان، بأن أردوغان أجرى اليوم الأحد مكالمة هاتفية مع ميركل، مبينا أن الاتصال تناول بحث " مستجدات الأوضاع في شمال شرق سوريا ومسائل إقليمية أخرى والعلاقات الثنائية".

وتأتي المكالمة في الوقت الذي يستمر فيه هدوء نسبي على المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا بعد توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 22 أكتوبر، إلى مذكرة تفاهم لخفض التوتر في المنطقة على خلفية عملية "نبع السلام" التي نفذها الجيش التركي هناك ضد "وحدات حماية الشعب الكردية".

وينص الاتفاق على انسحاب كل المقاتلين الأكراد مع أسلحتهم من منطقة العملية والتي عمقها 30 كيلومترا في غضون 150 ساعة بعد بدء سريانه في الساعة 12:00 من يوم 23 أكتوبر، مع إطلاق القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في أراض عمقها 10 كيلومترات غربي وشرقي المنطقة.

المصدر: وكالات 

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