بتريوس: اغتيال سليماني أفقدنا عامل الردع

اعتبر رئيس جهاز المخابرات المركزية الأمريكي سابقا الجنرال دافيد بتريوس، أن الآثار المترتبة على اغتيال قاسم سليماني، أفقدت بلاده عامل الردع.

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وقال بتريوس في حديث لـ"سي بي إس" الأمريكية: "ما حدث هنا أعتقد بصراحة أننا فقدنا عنصر الردع".

وأضاف، أن "السؤال الحقيقي سيكون: وما إذا كانت هناك مبادرة دبلوماسية؟"، مشيرا إلى أن "رد فعله الأولي على مقتل قاسم سليماني، كان مفاجئا".

وتابع: "لم نكن نتتبعه من قبل، ودوره ظهر جليا في فترة الربيع العربي وكان مؤيدا للرئيس السوري بشار الأسد ويتنقل كثيرا. وفي العراق كان في الصفوف الأولى ويدعم العراق في حربه على داعش مثلما كنا نحارب التنظيم".

المصدر: وكالات