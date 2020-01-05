مقتل 6 سياح ألمان في إيطاليا بحادث دهس

أعلنت الشرطة الإيطالية، أن 6 سياح ألمان لقوا حتفهم في بلدة شمال البلاد يوم الأحد، بعد أن دهستهم سيارة يشتبه في أن قائدها مخمور.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن "11 شخصا آخرين أصيبوا بعضهم بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح في بلدة لوتاجو في منطقة ساوث تيرول".

وأضاف، أن "سائق السيارة البالغ من العمر 27 عاما تبين بالاختبار أنه مخمور واعتقل للاشتباه في تسببه في القتل".

وأشار المتحدث إلى أن السياح، وجميعهم شبان، كانوا يقفون على جانب الطريق في بلدة لوتاجو قبل أن تدهسهم سيارة المخمور.

المصدر: رويترز