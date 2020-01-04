فرنسا تحاكم "دواعش" قاتلوا في سوريا والعراق

تبدأ محكمة خاصة بباريس يوم الاثنين المقبل، محاكمة 24 شخصا بينهم 21 فرنسيا، التحقوا عامي 2014 و2015 بالزمر الإرهابية في العراق وسوريا.

والمتهمون، فرنسيون ومغربي وجزائري وموريتاني، وكانت تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما حين غادروا فرنسا قبيل أو بعيد اعتداءات باريس في يناير 2015.

ولن يكون سوى 5 منهم حاضرين أمام المحكمة بتهمة الانخراط في "عصابة أشرار" لغايات إرهابية، أما الباقون فهم رسميا "موضع ملاحقة"، في محاكمة لـ"الأشباح"، حيث معظمهم قضوا في عمليات قصف أو اعتداءات انتحارية، حسب شهادات ذويهم والمعلومات التي جمعها المحققون.

ولم ينف المتهمون الحاضرون اهتمامهم بتنظيم "داعش"، لكنهم نفوا مشاركتهم في عصابة إجرامية، حيث وصف أحد المتهمين نفسه بأنه مسلم "عادي"، مضيفا أن أصدقاءه توجهوا إلى سوريا بغرض مساعدة السوريين في معاناتهم.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 17 يناير.

المصدر: أ ف ب