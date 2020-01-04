روسيا والصين تشجبان اغتيال سليماني

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي، رفضهما لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

إقرأ المزيد

وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي، على رفض انتهاك ميثاق الأمم المتحدة في سياق الهجمات الصاروخية الأمريكية على بغداد، والتي قتل بها قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية، إلى أن "الوزيرين ركزا على الضربة الأخيرة للطيران الأمريكي على محيط مطار بغداد، والتي سقط فيها ضحايا".

ودعت الوزارة في بيانها، إلى التشديد على أهمية رفض استخدام القوة وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة وضرورة احترام جميع الدول لسيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية.

المصدر: تاس