مثوى سليماني الأخير في إيران (فيدو)

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، صورة ذكرت أنها لقبر قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.

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وأشار مراسلنا إلى أن سليماني سيدفن في مقبرة "شهداء كرمان"، في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد.

وأعلنت الحكومة العراقية، أن مراسم تشييع رسمية ستجرى السبت لضحايا الضربة الأمريكية التي استهدفت موكب سليماني قرب مطار بغداد، وقتل فيها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق "القدس" قاسم سليماني وآخرون.

وتعهدت السفارة الإيرانية في بغداد بنقل جثمان سليماني إلى إيران لتشييعه ودفنه هناك.

المصدر: RT