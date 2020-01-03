أردوغان يترأس اجتماعا أمنيا في اسطنبول

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، اجتماعا أمنيا في مدينة اسطنبول بحث خلاله آخر التطورات في العراق والملفين السوري والليبي واغتيال سليماني.

وقال رئيس قسم الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إن أردوغان ترأس اجتماعا أمنيا لمدة 3 ساعات، تناول التطورات في العراق ومقتل قاسم سليماني، والتوتر بين واشنطن وطهران، والملفين السوري والليبي.

وأشار متحدث الرئاسة في بيان، إلى أن الاجتماع عقد في قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول،

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان أكد خلال الاجتماع على "ضرورة مواصلة تركيا لموقفها البناء حيال التطورات الإقليمية، واستمرار اتخاذها خطوات فعالة لضمان السلام والاستقرار، واستخدام كافة الإمكانات الدبلوماسية حتى النهاية".

وحضر الاجتماع إضافة لألطون كل من، نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن، إضافة لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، والمتحدث باسم الحزب عمر جليك.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات من مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق، فجر الجمعة.

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المصدر: RT