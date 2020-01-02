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جلسة طارئة لمجلس النواب يوم السبت لمناقشة التدخل التركي في ليبيا

أنقرة: تركيا لم تفقد قوتها ميدانيا

أخبار العالم

أنقرة: تركيا لم تفقد قوتها ميدانيا
AFP Yasin AKGUL
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الاتفاقية التركية الليبية "خطوة مهمة من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا"، مشددا على حضور بلاده القوي في الساحة الدولية.

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وكتب قالن على "تويتر": "تعتبر الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان التركي، خطوة مهمة اتخذت من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا وحماية مصالح بلادنا في شمال إفريقيا والبحر المتوسط... تركيا في الميدان لا تزال قوية".

وأقر البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة، فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يمنح تفويضا مدته عام كامل وقابل للتجديد.

المصدر: وكالات + إبراهيم قالن "تويتر"

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