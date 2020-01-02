أنقرة: تركيا لم تفقد قوتها ميدانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الاتفاقية التركية الليبية "خطوة مهمة من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا"، مشددا على حضور بلاده القوي في الساحة الدولية.

إقرأ المزيد

وكتب قالن على "تويتر": "تعتبر الاتفاقية التي وافق عليها البرلمان التركي، خطوة مهمة اتخذت من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا وحماية مصالح بلادنا في شمال إفريقيا والبحر المتوسط... تركيا في الميدان لا تزال قوية".

TBMM’de kabul edilen #LibyaTezkeresi Libya’da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz’deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır.

Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 2 stycznia 2020

وأقر البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة، فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يمنح تفويضا مدته عام كامل وقابل للتجديد.

المصدر: وكالات + إبراهيم قالن "تويتر"