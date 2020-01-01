إسرائيل تبدأ بضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، عن بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الأردن من حقل ليفياثان الواقع قبالة سواحل حيفا.

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وصرح شتاينتز لموقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم الخميس: "انطلقت وفي هذه الدقائق بالتحديد عملية ضخ الغاز إلى الأردن، وخلال أسبوع إلى عشرة أيام سنبدأ بضخه إلى مصر".

كان شتاينتز قد أعلن أمس عن وصول الغاز الذي انطلق ضخه من حقل ليفياثان إلى نظام الإيصال الخاص بشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، ليتم نقله من هنا إلى الزبائن، بمن فيهم شركة الكهرباء الإسرائيلية ومشترين في مصر.

ووصف شتاينتز ذلك بأنه "يوم احتفال بالنسبة لإسرائيل وخطوة في غاية الأهمية من ناحية الاقتصاد الكلي والجيوسياسة"، موضحا أن ضخ الغاز من ليفياثان سيجلب إلى إسرائيل عشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الـ25 المقبلة.

من جانبها، وصفت الشركات المشغلة للحقل، وهي Noble Energy و Delek Drilling و Ratio، في بيان مشترك، بدء ضخ الغاز من الحقل بأنه "نقطة تحول تاريخية في الاقتصاد الإسرائيلي"، موضحة أنه من المتوقع أن تسفر بداية الإنتاج عن انخفاض فوري في أسعار الكهرباء المحلية وبدء الصادرات".

وشددت الشركات الثلاث على أن إسرائيل بهذه الخطوة تصبح، لأول مرة في تاريخها، مصدّرا هاما للغاز الطبيعي.

وتم اكتشاف حقل ليفياثان عام 2010 على بعد 130 كيلومترا غربي مدينة حيفا المطلة على البحر المتوسط، وتشير التقديرات إلى أنه يحتوي على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، علاوة على 34 مليون برميل من المكثفات.

وفي العام الماضي، أبرمت Noble Energy، ومقرها في الولايات المتحدة، و Delek الإسرائيلية صفقة غير مسبوقة بقيمة 15 مليار دولار مع شركة Dolphinus المصرية تقضي بتزويدها بـ 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عشر سنوات من ليفياثان وحقل تمار الأصغر.

وصادق وزير الطاقة الإسرائيلي منتصف ديسمبر الماضي رسميا على بدء تصدير الغاز إلى مصر.

المصدر: RT + وكالات