 
مباشر

مقتل 10 أشخاص من جراء تهور سائق حافلة في شمال غربي إيران

أخبار العالم

مقتل 10 أشخاص من جراء تهور سائق حافلة في شمال غربي إيران
RT
تدهور حافلة شمال غربي إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzrd

أفاد مراسل RT في إيران، اليوم الثلاثاء، بمقتل 10 أشخاص وجرح 11 آخرين إثر سقوط حافلة ركاب في واد على طريق زنجان - تبريز بشمال غربي البلاد.

وقالت شرطة المرور الإيرانية، في بيان، إن "الحافلة كانت متجهة من مدينة أصفهان وسط البلاد، نحو تبريز شمال غربي إيران، لكن السائق تجاوز السرعة المسموح بها، ما أدى إلى سقوط الحافلة في واد بعمق 12 مترا.

مقتل 10 أشخاص من جراء تهور سائق حافلة في شمال غربي إيران
RT

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي "إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون إثر انقلاب الحافلة".

وأضاف خالدي إن "الحادث وقع فجر اليوم الثلاثاء على الطريق الواصل بين زنجان وتبريز"، مضيفا أنه فور الإعلان عن الحادث توجهت 5 سيارات إسعاف لانتشال القتلى ونقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نائب هولندي يعلن عن مسابقة للرسوم المسيئة للرسول محمد!