ترامب يعلق على حادث الكنيسة في تكساس

عزا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهالي ضحايا الحادث الإرهابي الذين لقوا مصرعهم إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية.

إقرأ المزيد

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "صلواتنا مع عائلات الضحايا في الهجوم على الكنيسة بالأمس. انتهى الأمر في 6 ثوان بفضل أبناء الرعية الشجعان الذين تصرفوا لحماية 242 من المصلين، وتم إنقاذ الأرواح من قبل هؤلاء الأبطال، وقوانين ولاية تكساس التي تسمح لهم بحمل السلاح".

Our prayers are with the families of the victims and the congregation of yesterday’s church attack. It was over in 6 seconds thanks to the brave parishioners who acted to protect 242 fellow worshippers. Lives were saved by these heroes, and Texas laws allowing them to carry arms! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.

ولقي شخصان مصرعهما، أمس الأول الأحد، إثر إطلاق الرصاص على إحدى الكنائس بولاية تكساس الأمريكية، وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على كنيسة (ويست فري واي) بضاحية (فورت وورث) أثناء اكتظاظها بالمصلين، مما أدى إلى مصرع شخصين.

المصدر: وكالات