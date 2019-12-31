أنباء عن مقتل 3 أشخاص بحرائق أستراليا

قالت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، إن هناك مخاوف من مقتل 3 أشخاص محاصرين في حرائق الغابات بجنوب شرقي البلاد، حيث تسببت الحرائق الضخمة في دمار واسع النطاق.

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وقال شين فيتزسيمونز، مفوض جهاز مكافحة حرائق المناطق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز، إن هناك تقارير أولية عن 3 وفيات محتملة في بلدات صغيرة بالولاية.

وأضاف أن وصول الشرطة إلى هذه المواقع غير آمن بسبب التهديد المستمر الناجم عن الحرائق.

واستعرت حرائق الغابات، التي يعاني منها الساحل الشرقي لأستراليا منذ أسابيع، مرة أخرى لتصل إلى مستويات خطيرة في منطقة إست جيبسلاند بولاية فيكتوريا، وهي منطقة تضم متنزهين وطنيين وبحيرات وسهولا ساحلية مترامية الأطراف.

ودمرت حرائق الغابات قرابة 10 ملايين فدان عبر أستراليا في الأسابيع الأخيرة. وتم تسجيل 8 حالات وفاة بسببها.

المصدر: رويترز