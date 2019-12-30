نتنياهو يهنئ بومبيو على "العملية الهامة" ضد إيران ووكلائها في المنطقة

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على الغارة التي استهدفت "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا.

وأفاد المتحدث باسم مكتب نتنياهو، أوفير جندلمان، عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، بأن "نتنياهو تحدث اليوم مع بومبيو وهنأه على العملية الهامة التي قامت بها الولايات المتحدة ضد إيران ووكلائها في المنطقة".

تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وهنأه على العملية الهامة التي قامت بها الولايات المتحدة ضد إيران ووكلائها في المنطقة. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 30, 2019

وكانت واشنطن أكدت نجاح الضربات التي وجهتها إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا، وتوعدت بإجراءات إضافية عند الضرورة لـ "ردع إيران والمليشيات التابعة لها في العراق".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

بدوره، ذكر "الحشد الشعبي" أن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

المصدر: RT