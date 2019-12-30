وصول جثماني تركيين و16 مصابا بتفجير مقديشو إلى أنقرة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأحد، وصول طائرة إلى أنقرة تقل جثماني مواطنين تركيين و16 مصابا في تفجير مقديشو.

وقال قوجة في تصريحات صحفية: "الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع عن كثب تقديم المساعدة للإخوة الصوماليين"، معربا عن حزنه الكبير جراء التفجير الإرهابي في مقديشو.

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وحطت الطائرة في مطار "إيتيمسغوت" العسكري، مساء الأحد، ليتم بعدها نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من أجل تلقي العلاج، ومن ثم نقل جثماني المواطنين التركيين إلى أسرتيهما قبل مراسم الدفن.

وخلف التفجير الانتحاري، الذي وقع يوم السبت في جنوب غربي العاصمة الصومالية، أكثر من 90 قتيلا، بينهم مواطنان تركيان، وعشرات الجرحى.

المصدر: الأناضول