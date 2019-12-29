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واشنطن تتوعد بـ"رد ملائم" في حال تنفيذ كوريا الشمالية تهديداتها

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واشنطن تتوعد بـ
Reuters /FW1F/Nicholas ZIEMINSKI
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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توعد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبيرت أوبراين، برد "ملائم" من الولايات المتحدة في حال تنفيذ الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تهديداته بتقديم "هدية عيد الميلاد".

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وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تراقب تحركات بيونغ يانغ عن كثب، مؤكدا أن الوضع في كوريا الشمالية "مقلق بالنسبة للولايات المتحدة".

وتابع أوبراين في حديثه مع قناة ABC قائلا إن بلاده ترغب في أن يبقى الزعيم الكوري الشمالي محافظا على التزاماته بشأن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لافتا إلى وجود "قنوات اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

يذكر أن كيم جونغ أون كان قد جمع القادة الرئيسيين لحزب العمال قبل انقضاء مهلة كان قد منحها لواشنطن، بحسب ما أفادت اليوم الأحد وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وجاءت جلسة الحزب بعدما أطلقت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات الحادة في الأسابيع الأخيرة، ووجهت إنذارا لواشنطن تنتهي مهلته آخر أيام العام الحالي لتقديم عرض جديد في المفاوضات المتعثرة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، متوعدة الولايات المتحدة بتقديم "هدية عيد ميلاد" إذا ما استمرت في سياستها تجاه بيونغ يانغ.

المصدر: وكالات

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