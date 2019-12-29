مصرع 5 أشخاص بينهم مذيعة مشهورة إثر تحطم طائرة خفيفة في أمريكا

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينهم مذيعة رياضية شهيرة، اليوم الأحد، إثر تحطم الطائرة الصغيرة التي كانت تقلهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات لكرة القدم الأمريكية في ولاية لويزيانا.

وبحسب وسائل الإعلام، كانت المذيعة، كارلي ماكورد، في طريقها إلى أتلانتا، لحضور مباراة في كرة القدم الأمريكية بين لويزيانا وأوكلاهوما، في الدور قبل النهائي لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية للجامعات، إلا أنها توفيت في حادث تحطم الطائرة إلى جانب 4 أشخاص آخرين كانوا على متن الرحلة، في حين نجا راكب واحد فقط من الموت، بعد أن اضطر قائد الطائرة للقيام محاولة هبوط اضطراري بعد دقائق قليلة من الإقلاع، إلا أن الطائرة تحطمت خلال ذلك في ساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد بولاية لويزيانا.

BREAKING: 5 people confirmed dead after small plane crash in Lafayette, Louisiana. New conference starting shortly. pic.twitter.com/bFx2JlIfyv — David Begnaud (@DavidBegnaud) 28. prosinca 2019.

Five people killed in a plane crash in Lafayette, Louisiana, have been identified by authorities, including a New Orleans sports reporter https://t.co/tre4QTAgjp — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 28. prosinca 2019.

Daughter-in-law of LSU offensive coordinator among those killed in Louisiana plane crash https://t.co/GkHHq0x2KFpic.twitter.com/3DnaWHo08d — CBS News (@CBSNews) 29. prosinca 2019.

وقال روبرت بينوا، قائد إدارة الإطفاء في لافاييت خلال مؤتمر صحفي إن شخصين في مكتب البريد أصيبا نتيجة استنشاق الدخان ويجري علاجهما أيضا في المستشفى.

وذكرت محطة (دبليو.دي.إس. يو نيوز) في نيو أورليانز إن مراسلتها الرياضية كارلي مكورد(30 عاما) كانت من بين الركاب الخمسة الذين لقوا حتفهم.

وقال بينوا إن محققي هيئة الطيران الاتحادية يجرون تحقيقا في أسباب الحادث.

المصدر: وكالات