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مقتل شخص على الأقل بإطلاق نار في مركز تجاري في أمريكا (فيديو)

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مقتل شخص على الأقل بإطلاق نار في مركز تجاري في أمريكا (فيديو)
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قتل شخص على الأقل جراء إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري، اليوم السبت، في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية.

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وقالت إدارة شرطة مدينة أورورا في بيان: "نحقق في إطلاق نار في مركز مدينة أورورا. هناك وجود كثيف للشرطة على الجانب الجنوبي من المركز التجاري. يرجى تجنب المنطقة".

ولاحقا قالت مصادر من الشرطة: "يجري الآن التحقيق في إطلاق على أنه عملية انتحار"، لافتة إلى أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة أورورا، أنتوني كاماتشو، للصحفيين: "لا يوجد تهديد حاليا داخل المركز التجاري"، مؤكدا: "لا نعتقد أن هناك تهديدا لعامة الناس".

ويقع المركز التجاري في نفس المدينة التي أطلق فيها مسلح النار في مسرح عام 2012، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: وكالات

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