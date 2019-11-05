القبض على أمريكي كان يخطط لتفجير معبد يهودي في كولورادو

قال مسؤولون، أمس الاثنين، إن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على رجل من ولاية كولورادو يؤمن بتميز العرق الأبيض، في أعقاب عملية نفذها مكتب التحقيقات الفدرالي

كان عملاء سريون من مكتب التحقيقات الفدرالي قد تواصلوا مع ريتشارد هولزر (27 عاما) باعتبارهم من المؤمنين مثله بتميز العرق الأبيض وأعطوه شحنة باطلة المفعول من القنابل الأنبوبية والديناميت.

وتقول سجلات التحقيق إن هولزر ناقش خطته لتفجير الشحنة في معبد إيمانويل في مدينة بويبلو بولاية كولورادو قبل فجر يوم السبت.

وأُلقي القبض على هولزر، وهو من بويبلو، الجمعة الماضية، ووجهت له تهمة محاولة منع شعائر دينية بالقوة، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما.

وقال المدعي العام، جيسون دن، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين: "ما ورد في الدعوى يعتبر إرهابا داخليا طبقا للقانون الاتحادي، لأنه ينطوي على عمل إجرامي يمثل خطرا على حياة بشر".

ولم يتضح بعد ما إذا كان هولزر قد وكل محاميا، وأحجم مكتب محامي الدفاع العام الاتحادي في كولورادو عن التعليق.

وذكرت وثائق المحكمة أن هولزر تنازل في أعقاب القبض عليه عن حقه في التزام الصمت واعترف بخطة تفجير معبد إيمانويل اليهودي.

المصدر: رويترز