أحد الركاب الناجين يكشف تفاصيل عن الكارثة الجوية في كازاخستان..

أفاد أحد ركاب الطائرة الكازاخستانية المنكوبة، وهو رجل الأعمال أصلان نزارعالييف بأن الناجين من الحادثة ساعدوا المصابين على الخروج من بين الحطام.

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وروى شاهد العيان لوكالة ريا نوفوستي أنه قبل سقوط الطائرة كان يجلس في مقعد بالصف 15 بجوار النافذة، وبعد سقوط الطائرة هرع الركاب للخروج من الحطام، وساعد الركاب الناجون المصابين العالقين في الخروج من تحت الأنقاض والابتعاد عن بقايا الطائرة خوفا من اشتعال النيران بها".

ولفت الناجي إلى أن الكارثة الجوية حدثت في الساعة السابعة صباحا والظلمة تخيم على المكان، حيث استعمل الركاب الناجون هواتفهم النقالة كمصابيح، مشيرا إلى أنهم شاهدوا عددا من الركاب الذين فارقوا الحياة.

وكشف شاهد العيان أن الركاب الذين جلسوا في المقاعد ابتداء من الصف الـ15 حتى مؤخرة الطائرة لم يصابوا بجروح خطيرة، وخرج معظمهم سالما، مضيفا أن القتلى وأكثر المصابين خطرا كانوا يجلسون في مقدمة الطائرة.

وأفاد أيضا بأن طاقم الطائرة سجل أسماء الناجين وحثهم على المغادرة والابتعاد بسرعة، فيما قدمت فرق الإنقاذ المساعدة للمتضررين بعد مرور نحو 20 دقيقة.

وكانت إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الكازاخستانية "Bek Air" من طراز "فوكر – 100" قد فقدت صباح اليوم الجمعة ارتفاعها بعد إقلاعها من مطار المآتي في رحلة داخلية، وعند هبوطها الاضطراري اصطدمت بسياج وبمبنى من طابقين، ما تسبب في مقتل 15 راكبا، حسب المصادر الطبية، فيما أعلنت شركة الطيران وقف رحلات جميع طائراتها من طراز الطائرة المنكوبة.

المصدر: نوفوستي