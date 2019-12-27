شهود عيان يروون تفاصيل تحطم طائرة الركاب الكازاخستانية بعد إقلاعها

قال شهود عيان إن الطائرة التابعة للخطوط الكازاخستانية "Bek Air"، تحطمت بعد إقلاعها من مطار ألماتي مباشرة، حيث أخطأت الارتفاع المطلوب وقامت بحركة نصف دائرية ثم اصطدمت بسياج إسمنتي.

وأظهر مقطع فيديو نشره شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي، حطام الطائرة بعد اصطدامها بمبنى متكون من طابقين قرب المطار.

وقد أقلعت الطائرة من مطار مدينة ألماتي وكانت ستتجه إلى العاصمة نور سلطان، وعلى متنها 95 مسافرا و5 أفراد طاقم الطائرة، ولقي 14 راكبا مصرعهم وأُصيب 35 آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة تابعة لشركة " Bek Air" الكازاخستانية، وبحسب الشركة فإن من بين الطائرات التي تعتمدها في أسطولها طائرات ركاب متوسطة من صنع شركة "Fokker-100" قصيرة المدى، ذات محركين، وفيها 100 مقعد، انتجت في 1992 بهولندا.

وقد فتحت السلطات الكازاخستانية تحقيقا لمعرفة أسباب تحطم الطائرة فيما علقت شركة " Bek Air " الرحلات على متن طائرات "Fokker-100" إلى حين تحديد أسباب الحادث.

المصدر: نوفوستي