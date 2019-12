قتلى وجرحى جراء تحطم طائرة ركاب كازاخستانية بالقرب من مطار ألماتي

View this post on Instagram

Сегодня борт авиакомпании Бек Эйр, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7.05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа. #bekair #fokker100 #qazaviation #авиацияказахстана #авиация #новостиказахстана #авиакатастрофа #алматы #нурсултан