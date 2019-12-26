صحيفة: ميركل ستزور تركيا من أجل الحفاظ على الاتفاق حول المهاجرين

أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بأن المستشارة، أنغيلا ميركل، ستزور تركيا الشهر المقبل لتحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على دعم الاتفاق حول المهاجرين.

ورفضت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الألمانية التعليق على تقرير الصحيفة، مشيرة إلى أن جدول الزيارات الخارجية لميركل كان قد تم نشره يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي اتفقا في عام 2016 على استضافة تركيا للاجئين من سوريا مقابل دعم مالي. وتستضيف تركيا في الوقت الحالي أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها.

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن يوم الأحد الماضي أن أكثر من 80 ألفا من اللاجئين توجهوا إلى تركيا من محافظة إدلب السورية عقب عمليات الجيش السوري في المنطقة، وأن بلاده لن تتمكن من استيعاب مزيد من اللاجئين.

وفي وقت سابق، هدد أردوغان الدول الأوروبية بـ "فتح الأبواب" أمام تدفق اللاجئين على أوروبا، إن لم تحصل تركيا على مزيد من المساعدات.

المصدر: رويترز