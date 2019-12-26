 
مباشر

صحيفة: ميركل ستزور تركيا من أجل الحفاظ على الاتفاق حول المهاجرين

أخبار العالم

صحيفة: ميركل ستزور تركيا من أجل الحفاظ على الاتفاق حول المهاجرين
Reuters Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout
لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال قمة G20 في اليابان 29 يونيو 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/myzf

أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بأن المستشارة، أنغيلا ميركل، ستزور تركيا الشهر المقبل لتحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على دعم الاتفاق حول المهاجرين.

ورفضت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الألمانية التعليق على تقرير الصحيفة، مشيرة إلى أن جدول الزيارات الخارجية لميركل كان قد تم نشره يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي اتفقا في عام 2016 على استضافة تركيا للاجئين من سوريا مقابل دعم مالي. وتستضيف تركيا في الوقت الحالي أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها.

إقرأ المزيد
أردوغان: أبلغنا أوروبا أنه لم يعد بإمكاننا استيعاب موجة جديدة من اللاجئين
أردوغان: أبلغنا أوروبا أنه لم يعد بإمكاننا استيعاب موجة جديدة من اللاجئين

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن يوم الأحد الماضي أن أكثر من 80 ألفا من اللاجئين توجهوا إلى تركيا من محافظة إدلب السورية عقب عمليات الجيش السوري في المنطقة، وأن بلاده لن تتمكن من استيعاب مزيد من اللاجئين.

وفي وقت سابق، هدد أردوغان الدول الأوروبية بـ "فتح الأبواب" أمام تدفق اللاجئين على أوروبا، إن لم تحصل تركيا على مزيد من المساعدات.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الصين تقرر إعادة تفسير النصوص الدينية بما يتناسب مع أفكار الحزب الحاكم