أردوغان: أبلغنا أوروبا أنه لم يعد بإمكاننا استيعاب موجة جديدة من اللاجئين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا أبلغت أوروبا أنه لم يعد بإمكانها استيعاب موجة جديدة من اللاجئين.

وكشف أردوغان أن "مساحة الأراضي التي تم تطهيرها من الإرهاب في سوريا بلغت 8.2 ألف كيلومتر مربع"، وأضاف أن بعض الدول لم تلتزم بتعهداتها حيال سحب الإرهابيين إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية-السورية.

واقترح الرئيس التركي، في وقت سابق إعادة توطين 3 ملايين لاجئ سوري في شرق الفرات بشمال سوريا، حيث أطلقت تركيا عملية نبع السلام العسكرية.

يتبع..