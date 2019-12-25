شركة النفط الوطنية الإيرانية تصدر أول شحنة مازوت إلى الخارج

أعلنت بورصة الطاقة والنفط والغاز الإيرانية، أنه وللمرة الأولى جرى التعاقد على شحنة مازوت ستصدرها شركة النفط الوطنية.

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وجرى الاتفاق من خلال التنسيق بين الوحدات المعنية في قسم الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية، على 260 ألف برميل من مادة المازوت من إنتاج الشركة، وبقيمة بلغت 230 مليار تومان (5 ملايين و500 ألف دولار).

وأشارت البورصة، إلى أنه جرى التعامل على 45 ألف طن من البنزين (أوكتان 87)، و26 ألف طن من البنزين (أوكتان 91)، تابعة للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية.

وأكدت بورصة الطاقة الإيرانية على أن حجم التعامل في اليوم الأخير من الأسبوع الجاري بلغ 396.9 مليار تومان (9 ملايين و500 ألف دولار).

وأعادت الإدارة الأمريكية فرض العقوبات على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، بهدف وقف مبيعاتها من النفط المصدر الأساسي لإيرادات إيران.

وفي إطار حملتها لممارسة "أقصى الضغوط" على حكومة طهران، فرضت واشنطن أيضا عقوبات على عشرات الكيانات والشركات والأفراد الإيرانيين في محاولة لقطع مصادر عائداتها بالكامل.

المصدر: فارس نيوز