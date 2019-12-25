طهران تعلن عن مناورات روسية صينية إيرانية في بحر عمان

أعلن الجيش الإيراني عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أبو الفضل شكارجي أن المناورات ستنطلق الجمعة ومن المقرر أن تستغرق أربعة أيام.

وأشار إلى أهمية المحيط الهندي وبحر عمان لكونهما منطقة تجارية ذات أهمية حيوية بالنسبة للعالم كله، لافتا إلى أن ضمان استقرار وأمن وسلام هذه المنطقة التي تطل عليها كثير من الدول، يعد أمرا في غاية الأهمية.

وتابع شكارجي أن المناورات تهدف إلى تنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة وتبادل الخبرات بين قوات الدول الثلاث المشاركة فيها وتعزيز جهود مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية، مؤكدا أن "نتائج المناورات ستساعد جميع الدول في مواجهة التحديات البحرية".

وكان خليج عمان قد شهد في مايو ويونيو الماضيين سلسلة حوادث استهداف ناقلات تجارية من قبل جهة مجهولة قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، ألقت الولايات المتحدة على إيران اللوم فيها، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: "إرنا"