تحطم مقاتلة إيرانية من طراز ميغ 29 ومقتل طيارها

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، الأربعاء، بتحطم مقاتلة إيرانية من طراز ميغ 29 ومقتل طيارها بعدما اصطدمت بجبال سبلان في محافظة أردبيل شمال غربي إيران.

وأشارت الوكالة إلى إرسال فرق من الهلال الأحمر إلى مكان تحطم الطائرة، حيث نفذت دوريات في المنطقة بحثا عن حطام الطائرة.

وفيما نفى المتحدث باسم مؤسسة الطيران الإيرانية سقوط أي طائرة ركاب مدنية في إيران اليوم، أكد مسؤول في محافظة أردبيل تحطم طائرة في سماء المحافظة، وقال إن تفاصيل الحادث قيد التحقيق.

وتبين في وقت لاحق، أن الطائرة التي تحطمت هي طائرة عسكرية إيرانية من طراز ميغ 29، وقد أكد مراسلنا في إيران مقتل طيارها.

المصدر: إرنا