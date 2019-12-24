ترامب على ثقة باستيعاب بلاده "هدية عيد الميلاد" الكورية الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستكتشف في ماذا ستتلخص "هدية عيد الميلاد" الكورية الشمالية، وستعمل على استيعابها بنجاح.

وأضاف ترامب، اليوم للصحفيين في عزبته في مار لاجو بولاية فلوريدا، التي وصلها لقضاء عطلة عيد الميلاد: "هذا أمر طبيعي وسنعرف ما هي المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير".

وتابع: "قد تكون المفاجأة هدية جيدة، وربما يرسل لي مزهرية جميلة".

يذكر أنه سبق لوزير الخارجية الكوري الشمالي لي تاي سونج، ووعد واشنطن بـ"هدية على عيد الميلاد" التي وعد بها في وقت سابق، إذا ما استمرت في سياستها تجاه بيونغ يانغ.

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المصدر: تاس