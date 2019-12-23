روحاني: لا مفر أمام أمريكا من رفع الضغوط عن إيران

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لا مفر أمام الإدارة الأمريكية من رفع الضغوط المشددة عن بلاده "عاجلا أم آجلا"، قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

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وقال خلال استقباله وزير الخارجية الهندي سابرامانيام جايشانكار في طهران: "لا شك بأن العلاقات والتعاون بين إيران والهند سيشهدان المزيد من التطور مستقبلا في ظل الإرادة الراسخة لحكومتي وشعبي البلدين".

واعتبر انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي طهران ونيودلهي، أن من شأنه إضفاء المزيد من التحرك في مسار تنمية العلاقات الثنائية، وأضاف: "اللقاءات والمحادثات بين مسؤولي البلدين جاءت على الدوام بنتائج إيجابية في المزيد من تطوير العلاقات".

وتابع: "إكمال سكك حديد جابهار إلى زاهدان وربطها بسكك الحديد العامة في إيران يمكنه فضلا عن الارتقاء بمكانة ميناء جابهار، أن يؤدي لتحول في التعاون التجاري للمنطقة ونقل السلع عبر مسار أقصر وأرخص... لحسن الحظ أن جهدا مضاعفا يبذل اليوم لتحقيق هذا الأمر".

المصدر: فارس نيوز