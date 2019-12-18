روحاني: الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأمريكية

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأمريكية بما فيها الحظر المفروض على إيران".

وأعلن روحاني أن "المسلمين يشكلون أسرة واحدة وعليهم أن يشعروا بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض".

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ونوه إلى أن طهران "تعرضت خلال العامين الماضيين إلى حظر أحادي وجائر"، مشددا على أن "الحظر الأمريكي على إيران تم تنفيذه بما يتعارض مع القرار الأممي 2231، بالإضافة إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي من دون أي مبرر".

وصرح بأن "واشنطن فشلت في ممارسة الحظر ضد بلاده بسبب مقاومة الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أنه وخلال الأشهر الخمسة الماضية، تمكنت إيران ورغم الضغوط الأمريكية القصوى، من تحسين وضعها الاقتصادي.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أنه "لا يمكن للحظر أن يؤثر على عزم إيران على تعزيز التعاون بين طهران ونيودلهي"، قائلا إن البلدين يمكنهما التعاون مع بعضهما البعض في المجالات الطبية حيث يتمتع البلدان بتجارب كبيرة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن تصريحات روحاني أدلى بها لدى لقائه مع رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، في إطار زيارته إلى كوالالمبور لحضور القمة الإسلامية، بحسب الموقع الإعلامي للرئاسة الإيرانية.

المصدر: إرنا