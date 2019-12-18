رئيس الوزراء الماليزي يلتقي روحاني في كوالالمبور (فيديو)

التقى رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم الأربعاء، الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي وصل إلى العاصمة كوالالمبور، أمس الثلاثاء، لحضور فعاليات القمة الإسلامية المصغرة.

إقرأ المزيد

وقال روحاني في وقت سابق إن زيارته إلى كوالالمبور تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، للمشاركة في منتدى حول العالم الإسلامي على مستوى الرؤساء، وأضاف أن دولا مهمة تشارك في هذا المنتدى.

ولفت روحاني إلى أن الإرهاب والحرب وإراقة الدماء والتدخلات الأجنبية وعدم توفر الظروف اللازمة للتنمية والفقر، تعد من ضمن المشاكل التي يواجهها العالم الإسلامي، مشددا على اتفاق إيران وماليزيا بشأن ضرورة الحوار والتفاوض لحل قضايا العالم الإسلامي ونهج الإسلام المعتدل.

المصدر: وكالات