أردوغان يتعهد بإدخال غواصة جديدة الخدمة كل سنة اعتبارا من 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستباشر اعتبارا من 2022 إدخال غواصة جديدة كل عام إلى الخدمة في القوات البحرية.

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وأضاف أنه "بحلول 2027 ستكون كافة غواصاتنا الست في خدمة قواتنا البحرية".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال مراسم إنزال "بيري رئيس"، الغواصة الحديثة محلية الصنع، إلى المياه بولاية قوجه إيلي.

وفي إطار مشروع بناء غواصات ذات نظام دفع مستقل بإمكانات محلية، تعتزم البحرية التركية بناء 6 غواصات، تعد "بيري رئيس" واحدة منها، كما تواصل الطواقم المختصة العمل على إتمام بناء غواصة "خضر رئيس"، بالتزامن مع استمرار العمل في تصنيع الغواصتين الثالثة والرابعة.

ومن المقرر أن تدخل الغواصة "بيري رئيس" الخدمة عام 2022، على أن يتم تشغيل الغواصات الخمس الأخرى، والتي تستمر أعمال بنائها في إطار المشروع المذكور، اعتبارا من عام 2027، ما يضمن رفع جاهزية وقدرات البحرية التركية.

ويبلغ طول الغواصة 68.35 متر بقطر خارجي يبلغ 6.3 متر، فيما يبلغ وزنها 1850 طنا، وتتسع لـ40 فردا.

ويتزامن إعلان الرئيس التركي مع ارتفاع حدة التوتر مع مصر واليونان في المتوسط، حيث قال في وقت سابق من اليوم إن بلاده لن تتراجع عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع ليبيا.

وكان أردوغان اتهم مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا، أول أمس الجمعة، بتأجيج الأوضاع في ليبيا من خلال "محاولة إضفاء الشرعية" على المشير خليفة حفتر.

المصدر: "الأناضول"