أردوغان: تركيا لن تتراجع حتما عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم مع ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تتراجع عن خطواتها في سوريا ولا عن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا ليس في نيتها "افتعال المشاكل" مع أي أحد.

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وقال أردوغان في كلمة ألقاها في مدينة كولجك بمحافظة قوجه ايلي الشمالية: "تركيا ليس لديها النية لافتعال مشاكل مع أحد أو اغتصاب حقوق أي كان"، مشددا على أنه "لا يوجد في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع ليبيا ما يتعارض مع قوانيننا أو القانون الدولي".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "ستقيم كافة الإمكانيات التي من شأنها تعزيز البعد العسكري للمساعدات التركية لليبيا برا وبحرا وجوا".

ووصل أردوغان اليوم الأحد، إلى مدينة كولجك للمشاركة في احتفال تقيمه البحرية التركية، لإطلاق "بيري رئيس"، أول غواصة محلية الصنع، في أحواض بناء السفن بالمدينة.

وجرى بناء الغواصة في إطار مشروع محلي، يهدف إلى المساهمة في زيادة قدرات البحرية التركية وتطوير الصناعات الدفاعية في مجال صناعة الغواصات.

ومن المقرر أن تدخل الغواصة "بيري رئيس" الخدمة عام 2022، على أن يتم تشغيل الغواصات الخمس الأخرى، والتي تستمر أعمال بنائها في إطار المشروع المذكور، اعتبارا من عام 2027، ما يضمن رفع جاهزية وقدرات البحرية التركية.

يذكر أن تركيا أبرمت اتفاقية تتيح لها إمكانية مساندة قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا عسكريا في المعارك ضد قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، بعد أن أعلن الأخير في الـ12 من ديسمبر البدء بـ"معركة حاسمة" للسيطرة على العاصمة طرابلس، في إطار عملية أطلقها في أبريل الماضي.

المصدر: الأناضول