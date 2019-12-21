واشنطن قلقة من طلب الفرقاء الليبيين دعما عسكريا خارجيا

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء خطط حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني" الليبيين، للّجوء لطلب الدعم العسكري الخارجي.

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صدر اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية دعما عسكريا، وحيال تهديد "الجيش الوطني الليبي" باستخدام المعدات الجوية الموردة من الخارج والمرتزقة لمهاجمة مصراتة".

ودعت واشنطن الطرفين إلى الامتناع عن التصعيد، ونددت بـ"الهجمات على المدنيين الأبرياء"، مشددة على أن "التدخل الخارجي يهدد آفاق حل النزاع" في ليبيا.

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وأكدت الخارجية الأمريكية استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية من أجل إطلاق مفاوضات حول التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وأضافت أن "الحوار الاقتصادي الشامل الأمريكي الليبي الأخير الذي عقد في تونس، أظهر أن التقدم البناء أمر واقعي، حال منحت الجهات الخارجية الليبيين الوقت والمجال كي ينخرطوا في الحوار".

ويأتي صدور بيان الخارجية الأمريكية على خلفية تفاقم التصعيد في ليبيا، حيث صادق البرلمان التركي اليوم السبت على مذكرة تفاهم أمنية وعسكرية مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وتتيح الاتفاقية لتركيا إمكانية مساندة قوات حكومة الوفاق عسكريا في المعارك ضد قوات "الجيش الوطني الليبي" بزعامة المشير خليفة حفتر، بعد أن أعلن في الـ12 من ديسمبر عن بدء "معركة حاسمة" للسيطرة على العاصمة طرابلس، في إطار عملية أطلقها في أبريل الماضي.

المصدر: RT + وكالات