"الجيش الليبي" يمهل قوات مدينة مصراتة 3 أيام للانسحاب من طرابلس وسرت!

بعد غارات شنت على المدينة، أمهل "الجيش الليبي" مدينة مصراتة 3 أيام لسحب ما وصفها بـ"مليشياتها" من مدينتي طرابلس وسرت.

وتوعد بيان للمتحدث باسم القيادة العامة "للجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري مدينة مصراتة في حال عدم انسحاب قواتها، باستهداف المدينة يوميا بالغارات الجوية من دون انقطاع.



وقال البيان العسكري لقوات حفتر: "استهداف مصراتة سوف يتواصل يوميا دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل نهارا وليلا إذا لم تسحب مصراتة مليشياتها من طرابلس وسرت خلال 3 أيام بحد أقصي تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد، وفي حال ما تمت تلك الانسحابات فإن سلاح الجو العربي الليبي الذي رفع قدراته عددا ونوعا في شرق وغرب وجنوب البلاد يعلن ومن باب قوة أنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها".

وأعلن المسماري في ذات البيان أن مقاتلات سلاح الجو التابع للقيادة العامة نفذت "عملية استهداف نوعية بعدة غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في مصراته تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل مليشيات حكومة الوفاق المزعوم التي أكدت الليلة ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لحكومة تركيا".

وأفاد بيان "الجيش الليبي" بأن الغارات الجوية على مواقع بمدينة مصراتة نتج عنها "تدمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية ... ونتج عنها انفجارات متتالية دلت على حجم المخزون العسكري التركي فيها.. وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة".

المصدر: RT